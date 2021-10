Olymel annonce le décès de Réjean Nadeau

Olymel a annoncé le décès de son président-directeur général, M. Réjean Nadeau à l'âge de 71 ans, M. Nadeau a succombé à un cancer aussi soudain que virulent, indique le communiqué. Il s’est éteint paisiblement le jeudi 14 octobre, entouré de ses proches à son domicile de Rougemont.

M.Nadeau a présidé aux destinés d'Olyme de 1996 jusqu'à tout récemment, soit pendant 25 ans. Il était d'ailleurs impliqué dans les négociations etrésolution du conflit de travail entre l'abattoir de Vallé-Jonction

« Nous sommes profondément attristés du décès de Réjean Nadeau, un homme et un dirigeant inspirant, visionnaire

et dévoué. Je tiens à exprimer ma plus grande reconnaissance envers son travail qui fut étroitement lié au succès

non seulement d’Olymel, mais également de celui de Sollio Groupe Coopératif. Que ce soit dans le cadre de

l’acquisition de Red Deer en Alberta, celles plus récentes de Pinty’s et de F. Ménard, ou encore de la création

d’Unidindon et de la fusion avec la division des viandes Supraliment du Groupe Brochu, M. Nadeau a été un pilier

d’un apport incalculable. Ce fut un immense privilège de collaborer avec lui au cours des dernières années », a

affirmé Monsieur Ghislain Gervais, président des conseils d’administration d’Olymel et de Sollio Groupe Coopératif.

Informé de l’incapacité de M. Nadeau d’exercer ses fonctions en raison de la maladie le 7 octobre dernier, M. Gervais, a demandé à Yanick Gervais, vice-président principal, Opérations chez Olymel d’occuper les fonctions de chef de la direction le temps qu’il sera jugé nécessaire.