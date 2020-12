Quel est l’événement marquant de l’année ?

L’année 2020 passera sans aucun doute à l’histoire. La pandémie de COVID-19 a teinté tous les aspects de nos vies cette année et il faudra probablement plusieurs années pour en comprendre toutes les ramifications.

Comme le coronavirus l’emporte haut la main comme l’événement le plus marquant de l’année, et puisque la vie continue, nous vous demandons de voter pour le 2e événement le plus significatif de 2020, parmi les choix présentés ci-dessous. Le résultat du sondage sera présenté au cours de la semaine prochaine. Soyez nombreux à voter!