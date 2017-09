L’Ordre des agronomes du Québec a été fondé en 1974, soit au moment de la création des ordres professionnels. La corporation a du modifier un grand nombre de ses règlements pour rencontrer les nouvelles exigences du gouvernement.

Le congrès des agronomes avait lieu les 21-22 septembre dernier à Sherbrooke et réunissait plus de 400 personnes. L’ordre a profité de l’occasion pour souligner l’excellence de la carrière de 21 de ses membres . C’est Hélène Lapierre, agronome et docteure en physiologie animale qui a reçu l’Ordre du mérite agronomique. Elle compte près de trente années d’expérience en recherche sur la vache laitière à Agriculture et Agroalimentaire Canada.