Révisions à la baisse pour le maïs et le soya

Céline Normandin est journaliste spécialisée en agriculture et économie. Elle collabore également au Bulletin des agriculteurs.

Pour le blé, l’USDA a maintenu le niveau des stocks en novembre. Le département a cependant relevé les stocks prévus à 7 millions de boisseaux en raison d’une augmentation attendue des superficies plantées en 2019-2020. L’agence a abaissé le niveau des stocks projetés à 949 millions de boisseaux. Elle a aussi réduit ses prévisions de prix moyens pour la saison entre 4,90 et 5,30 dollars le boisseau.

Le département américain de l’Agriculture (USDA) a abaissé ses prévisions concernant à la fois les rendements et les perspectives de rendement pour le maïs et le soya.

