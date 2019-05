Soubresauts dans les marchés de la viande

Martine Deschamps est conseillère en transfert de ferme et gestion du personnel. Elle écrit aussi la chronique Transfert...

Céline Normandin est journaliste spécialisée en agriculture et économie. Elle collabore également au Bulletin des agriculteurs.

Tyson juge très probable que la maladie se retrouve aux États-Unis en raison du rythme de la propagation de la maladie dans les 12 derniers mois. En plus de la Chine, la peste porcine africaine a été détectée au Vietnam, au Cambodge, en Afrique du Sud et dans certaines parties de l’Europe.

La maladie a déjà fait bondir les exportations de porc et de boeuf de Tyson, en plus d’exercer une pression sur les stocks aux États-Unis.

Les marchés du porc ont dû interrompre les transactions lundi en raison du niveau maximal atteint par la baisse des cours, un phénomène qui s’est répété mardi mardi matin. La bourse de Chicago réagissait ainsi aux dernières déclarations du président Donal Trump qui a menacé la Chine de nouvelles représailles commerciales au moment où la délégation chinoise est attendue à Washington pour tenter de résoudre le conflit commercial qui oppose les deux pays depuis presque un an.

Please enable Javascript to make our site work properly