Un nouveau doyen à la tête de la FSAA de l’Université Laval

La Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation (FSAA) de l’Université Laval a annoncé l’arrivé dès le 1er juillet de Denis Roy à la tête du département. La candidature de M.Roy a été acceptée le 15 mai et pour un mandat de quatre ans.

Denis Roy, qui est professeur en sciences des aliments et actuel vice-doyen aux études, remplace Jean-Claude Dufour qui a réalisé trois mandats comme doyen.

La Faculté indique que Denis Roy a été titulaire d’une chaire de recherche du Canada et d’une chaire de recherche industrielle du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) durant sa carrière de chercheur. Il a contribué à valider les bienfaits attribués aux bactéries probiotiques dans les aliments et à approfondir le rôle des cultures lactiques au cours de la fabrication et de l’affinage de fromages. Denis Roy est aussi éditeur associé de revues scientifiques dans les domaines biologiques et alimentaires.

Dans son plan d’action déposé lors de sa candidature, M.Roy définit plusieurs éléments à prioriser dans sa vision de la Faculté. Au niveau de l’expérience étudiante, il proposait “un parcours de formation innovante et de haut calibre offert dans un cadre assurant sa participation et son intégration, tout au long de sa vie universitaire et sociale afin de rendre la Faculté plus attractive. Il abordait aussi un volet appelé reconnaissance portant sur la porté de l’engagement et des efforts de chacun au sein de la Faculté. Le point le plus élaboré portait sur le rayonnement ou le nouveau doyen disait vouloir s’ouvrir à différents acteurs dont la communauté universitaire, au milieu agroalimentaire et au grand public. Il a aussi mentionné “la recherche interdisciplinaire et intersectorielle de calibre mondial en assumant un leadership scientifique reconnu pour ses choix créatifs capable de relever les grands défis sociétaux”, ainsi que l’international ou il aimerait voir la Faculté participer activement à la résolution des grands enjeux, par souci de responsabilité sociale.