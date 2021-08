Une 8ème édition pour la Tournée des grandes cultures

C’est le 26 août prochain que des échantillonneurs parcourront les principales régions productrices de grandes cultures du Québec dans le cadre de la Tournée des grandes cultures. Le but : évaluer le potentiel de rendement dans le maïs et le soya pour cette année.

Comme par les années passées, de nombreux échantillonneurs se rendront dans des champs de la Montérégie, du Centre-du-Québec et de la Rive-Nord (de l’Outaouais jusqu’en Mauricie) pour collecter des échantillons et observer les cultures de maïs et de soya. « La formule reste la même, on a les mêmes trajets, la méthode d’échantillonnage reste la même », précise Jean-Philippe Boucher de chez Grainwiz tout en invitant fortement les gens à s’inscrire pour participer à cette journée en champ.

« Tout le monde est invité à venir : les producteurs agricoles, les représentants ou tout autre personne intéressée à découvrir l’agriculture, indique-t-il. Les gens qui viennent pour la première fois sont toujours surpris de voir à quel point c’est une belle expérience de voir pleins de champs avec des problématiques différentes. »

Les échantillonneurs inscrits doivent se rendre le matin à un point de rencontre. Ensuite, on leur explique le trajet et la méthode pour compiler les données. Les échantillonneurs sont jumelés en équipes de trois ou quatre personnes avec qui ils passent la journée. « À la fin de la journée, on revient tous ensemble, on partage, on discute de ce qu’on a observé. C’est vraiment l’fun », soutient Jean-Philippe Boucher.

Après, toutes les informations recueillies sont entrées dans une base de données et analysées afin d’en tirer une évaluation du potentiel de rendement dans le maïs et le soya. « Ce n’est pas une estimation exacte, car la saison ne sera pas terminée au moment de la prise d’échantillons. Il peut toujours arriver des problèmes. L’an dernier, on a eu un gel hâtif le 19 par exemple. Surtout dans le soya, ça peut affecter les rendements », explique l’agronome.

Le dévoilement des résultats aura lieu lors d’un webinaire le 9 septembre prochain. En plus de présenter les résultats de la Tournée, on fera un survol des principaux défis vécus dans chaque région. « L’agronome Simon Brière qui va dresser un portrait de ce à quoi on doit s’attendre dans le marché des grains pour la prochaine année. On va mettre en relief aussi la dynamique du marché local pour que les producteurs puissent se positionner par rapport à leurs ventes de la prochaine année. En ce qui a trait aux marchés, ç’a brassé beaucoup et ça continue à brasser. Ce sera très intéressant de se positionner avec les résultats de la Tournée », croit Jean-Philippe Boucher.

La période d’inscription en tant qu’échantillonneur est ouverte. Pour plus d’information, cliquez ici.