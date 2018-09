Une année exceptionnelle pour le blé d’automne

Un guide de production sur les céréales d’automne

Dans le but pour favoriser l’intégration des céréales d’automne dans les rotations de cultures, le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) vient de publier le guide de production Céréales d’automne. Ce guide présente les facteurs clés de réussite de la culture du blé, du seigle, du triticale et de l’épeautre d’automne, incluant la survie à l’hiver. Il vise à accompagner les producteurs et leurs conseillers dans l’adoption des meilleures pratiques culturales pour ces espèces, de l’ensemencement jusqu’à la récolte et la gestion des zones dénudées au cours de l’hiver ou tôt au printemps. Un guide a consulté si vous planifiez semer des céréales d’automne.