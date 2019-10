L’édition d’octobre du Bulletin est prête!

Le clan Alix de Saint-Jean-sur-Richelieu cultive des terres composées de trois types d’argile, ce qui représente un défi agronomique en soi. Rajoutez à cela le printemps diluvien de 2019 dans un climat de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et il devient impératif d’être à la fine pointe de son métier.

Occuper le terrain entre le soya et le maïs, là est la question. Maïs et soya constituent deux mondes différents quand il est question de culture de couverture. Des essais cherchent à déterminer les meilleures cultures de couverture dans le soya et à en optimiser la régie.

Lorsque la conception est bien planifiée et réalisée, les stalles avec litière profonde facilitent la levée des vaches, leur offrent le confort lorsqu’elles sont couchées et gardent la logette propre. Mais y a-t-il un modèle meilleur que les autres? Le Bulletin fait le point avec Claude Bergeron, copropriétaire de la Ferme Bergeroy.

Spécialiste dans la vente, la fabrication et l’installation d’équipements agricoles servant à la manutention des grains, CASA, également connu sous le nom de Comptoir agricole Sainte-Anne, figure sur la courte liste des Sociétés les mieux gérées au Canada. Ses dirigeants expliquent les secrets qui les ont menés à ce sommet.

Consultez le Guide semences maïs pour la saison 2020. Découvrez les nouveautés des divers semenciers !

