Météo du mois de juillet

Abitibi-Témiscaminge

Températures et précipitations inférieures à la normale. Nuages et pluie les 1er et 2. Ensoleillé avec averses en fin de journée du 3 au 5. Nuages et pluie passagère les 6 et 7. Ensoleillé le 8. Nuages et pluie le 9. Ensoleillé le 10. Mélange de soleil et d’averses du 11 au 15. Ensoleillé les 16 et 17. Pluie le 18. Ensoleillé les 19 et 20. Plus de nuages que de soleil avec averses passagères du 21 au 27. Ciel partiellement nuageux avec averses persistantes du 28 au 30. Ensoleillé le 31.

Saguenay Lac-Saint-Jean

Températures et précipitations inférieures à la normale. Nuages et pluie les 1er et 2. Ensoleillé avec averses en fin de journée du 3 au 5. Nuages et pluie passagère les 6 et 7. Ensoleillé le 8.Nuages et pluie le 9. Ensoleillé le 10. Mélange de soleil et d’averses du 11 au 15. Ensoleillé les 16 et 17. Pluie le 18. Ensoleillé les 19 et 20. Plus de nuages que de soleil avec averses passagères du 21 au 27. Ciel partiellement nuageux avec averses persistantes du 28 au 30. Ensoleillé le 31.

Montréal-Estrie-Québec

Température près de la normale. Précipitations inférieures à la normale. Nuages et pluie les 1er et 2. Ensoleillé avec averses en fin de journée du 3 au 5. Nuages et pluie passagère les 6 et 7. Ensoleillé le 8. Nuages et pluie les 9 et 10. Mélange de soleil et d’averses du 11 au 15. Ensoleillé les 16 et 17. Période ensoleillée avec possibilité d’averses du 18 au 21. Plus de nuages que de soleil avec averses passagères du 22 au 24. Forte possibilité de pluie intense du 25 au 27. Ciel partiellement nuageux avec averses persistantes du 28 au 30. Ensoleillé le 31.

Vallée de l’Outaouais

Températures et précipitations inférieures à la normale. Nuages et pluie le 1er. Ensoleillé et averses isolées du 2 au 5. Nuages et pluie du 6 au 9. Ensoleillé le 10. Mélange de soleil et d’averses du 11 au 15. Ensoleillé du 16 au 21. Plus de nuages que de soleil avec averses passagères du 22 au 31.

Gaspésie et Nouveau-Brunswick

Températures supérieures à la normale. Précipitations près de la normale. Ciel partiellement nuageux le 1er. Nuages et pluie du 2 au 4. Période de pluie intermittente du 6 au 15. Ciel partiellement nuageux avec averses de pluie persistante du 16 au 19. Ensoleillé les 20 et 21. Ciel nuageux et averses passagères du 22 au 24. Forte possibilité de pluie intense du 25 au 27. Ciel partiellement nuageux avec averses persistantes les 28 et 29. Ensoleillé les 30 et 31.