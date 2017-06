La nouvelle série s700 remplacera la série s600 dès l’année prochaine. Les modèles se détaillent comme suit : s760, s770, s780 et s790. La batteuse est axée sur la technologie et le confort de l’utilisateur. La configuration de la motorisation, de la transmission en plus de la puissance sont les mêmes que la précédente série s600. Côté évolution, on retrouve l’automatisation du système de battage HarvestDoc et le guidage AutoTrac compatible avec le RowSense. Le guidage permet de maximiser le battage en combinant la vitesse d’avancement et l’alimentation de la machine. La moissonneuse gère la direction, l’alimentation, la qualité de battage et le nettoyage de façon autonome. Le nouvel accoudoir CommandArm avec l’interface du moniteur Command Center 4600 équipe la cabine de la batteuse. Pour la récolte, on retrouve une nouvelle table à maïs série 700C disponible en largeur de 6 à 18 rangs. L’ajustement des unités de récolte est offert en largeurs de rangées de 20, 22 et 30 po. Côté céréale, la table 700D Rigid Draper est offerte. Elle offre une augmentation allant jusqu’à 20 % de la capacité dans des conditions de récolte difficiles. La tarière de coupe a un diamètre supérieur de 50 %, soit 18 po. La table est équipée avec des disques lourds, des jauges à haute performance et un kit d’étanchéité en coupe centrale afin de réduire les pertes de grains de la section centrale jusqu’à 45 % dans le canola.