Le marché mondial du machinisme agricole reprend. Pour Lemken, le spécialiste allemand de matériel agricole, l’année 2017 a généré un chiffre d’affaires total de 360 millions d’euros, soit une augmentation de 11 % par rapport à l’année précédente. Les ventes ont été particulièrement bonnes en Europe de l’Est. 77 % du chiffre d’affaires est actuellement fait à l’export.

La reprise concerne pratiquement tous les pays. Les prix des céréales et du lait, en hausse, encouragent les agriculteurs à investir. La demande était particulièrement élevée en Ukraine et en Russie. Les ventes sur les marchés d’outre-mer comme le Canada et les États-Unis ont également connu une croissance à deux chiffres. Lemken a aussi réalisé de bonnes ventes en République tchèque, en Hongrie et en Pologne. De même, au Royaume-Uni la croissance était à nouveau au rendez-vous. On s’attendait à une demande difficile sur l’important marché français, où les récoltes insuffisantes et les prix faibles ont entravé le climat d’investissement.

Les ventes ont également évolué positivement dans toutes les gammes de matériels. Une croissance particulière a été observée pour les charrues et des déchaumeurs à disques compacts. Les ventes de semoirs, de cultivateurs et de pulvérisateurs agricoles ont aussi été bonnes.

À la fin de l’année, Lemken employait au total 1470 personnes. C’est un nouveau record et la preuve que le nombre d’employés augmente régulièrement chaque année. Le directeur général Anthony van der Ley est satisfait. « Nous sommes heureux que les affaires reprennent. Grâce à l’implication des employés, nous avons été en mesure de produire plus de machines que ce qui était prévu. Nous sommes également reconnaissants envers nos concessionnaires qui nous ont soutenus de façon régulière dans la vente et le service. »

La technologie sophistiquée de ces outils nécessite d’avoir des employés bien formés. À cette fin, Lemken a dispensé une formation complète et pratique à près de 4000 collaborateurs issus de la distribution et à ses propres employés du service commercial et SAV dans son centre de formation AgroFarm l’année dernière. Pour soutenir encore mieux les agriculteurs et les concessionnaires, Lemken, le spécialiste du machinisme agricole, a également créé des emplois et des structures supplémentaires afin de rendre ses services encore plus performants.

En 2017, l’entreprise familiale a également investi près de 7 millions d’euros; après d’importantes mesures d’extension (au cours des trois dernières années environ 60 millions d’euros ont été dépensés), il s’agit ici principalement de nouveaux équipements et de nouveaux outils de production. En 2018, d’autres grands projets sont prévus pour optimiser les processus de fabrication et de ce fait la qualité et la fiabilité. Compte tenu de l’accroissement du chiffre d’affaires, il faut augmenter l’efficacité au sein de l’entreprise : des technologies de production de pointe et une meilleure collaboration entre les services. Étant donné le niveau de capacité élevé, plus de 60 nouveaux emplois seront créés dans la production à Alpen.

Les perspectives pour 2018 sont positives, le carnet de commandes en ce début d’année laissant entrevoir une nouvelle année de croissance. En Europe de l’Est, en particulier en Russie, la demande en matériel agricole de pointe est très élevée. C’est pourquoi Lemken étudie les possibilités d’une unité de fabrication locale afin de pouvoir mieux et plus facilement répondre à la demande de ce marché. De même dans les autres régions, en Allemagne et en Europe centrale, une croissance est prévue. En France, une nette amélioration est aussi attendue. Les produits développés récemment, à savoir le semoir monograine Azurit, le déchaumeur à quatre rangées de dents Karat 12, les pulvérisateurs Primus et Albatros qui ont été remises à jour ainsi que le terminal Isobus CCI 1200 sont en vente en 2018.

À propos de Lemken

Avec plus de 1400 employés dans le monde entier et un chiffre d’affaires de 360 millions d’euros, Lemken est un des principaux spécialistes en Europe dans le secteur des machines agricoles professionnelles. Fondée en 1780, elle n’était alors qu’une forge, l’entreprise familiale produit en Allemagne sur son siège principal à Alpen et son site à Haren, ainsi qu’à Nagpur en Inde. Lemken fabrique des machines agricoles efficaces et de haute qualité pour le travail du sol, le semis et la protection des cultures. L’innovation et la satisfaction de nos clients font notre force. Pour plus d’information sur Lemken, visitez notre site www.lemken.com.