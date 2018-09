Nouvelle charrue semi-portée Lemken avec systèmes de réglages inédits

La Diamant 16 est prête pour son lancement sur le marché. Avec plus de 4 000 exemplaires vendus, la Diamant 11 est le modèle Lemken le plus plébiscité dans le créneau des charrues de grandes dimensions.Raison de plus pour les spécialistes du labour d’améliorer encore le successeur de cette charrue semi-portée : Diamant 16, tant sur le plan de la consommation de carburant que sur le confort d’utilisation. En résulte, l’Optiline, premier et unique système existant à ce jour, permettant d’éliminer les contraintes latérales au cours du labour. Il a d’ailleurs été récompensé d’une médaille d’argent par la DLG. La gamme d’utilisations a été élargie aussi aux tracteurs de grosses puissances avec fortes capacités de traction.

PUBLICITÉ

L’Optiline permet de compenser les efforts latéraux provoqués par la traction d’un outil en position asymétrique derrière le tracteur. En effet, un vérin, dont la pression est réglable, vient contre balancer la force latérale afin d’obtenir une ligne de traction tracteur/charrue qui passe par le milieu de l’essieu arrière du tracteur. Il en résulte une économie de carburant pouvant atteindre 10 % et un allègement du travail du conducteur qui n’a plus besoin de contre-braquer.

Le report de charge dont l’efficacité pour réduire la consommation n’est plus à prouver, est dorénavant automatiquement déconnecté lors des manœuvres de bouts de champs. De ce fait, il est maintenant possible d’augmenter les pressions pendant le labour et donc de transférer plus de report de charge sur l’essieu du tracteur afin de gagner encore en capacité de traction.

PUBLICITÉ

Tous les points d’appui ont été redimensionnés. La version Onland (hors raie) a également été améliorée pour permettre l’utilisation de tracteurs plus larges allant jusqu’à 4m hors tout. Ainsi, même en conditions difficiles, il y a toujours une distance suffisante entre les roues et le bord du sillon. L’ajustement hydraulique continu de la profondeur de travail, est une autre nouveauté. Il est également disponible directement depuis le siège du tracteur pour un confort d’utilisation particulier. Le système de sécurité non-stop bien connu Hydromatic garantit des labours sans problème même en sols pierreux.

La nouvelle Diamant 16 est prévue pour des corps de charrue Dural ou DuraMaxx. Elle sera disponible en 2019 en versions jusqu’à 9 corps.

Avec plus de 1400 employés dans le monde entier et un chiffre d’affaires de 360 millions d’euros, Lemken est un des principaux spécialistes en Europe dans le secteur des machines agricoles professionnelles. Fondée en 1780, elle n’était alors qu’une forge, l’entreprise familiale produit en Allemagne sur son siège principal à Alpen et son site à Haren, ainsi qu’à Nagpur en Inde. Lemken fabrique des machines agricoles efficaces et de haute qualité pour le travail du sol, le semis et la protection des cultures. L’innovation et la satisfaction de nos clients font notre force. Pour plus d’information sur Lemken, visitez notre site www.lemken.com.