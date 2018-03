Le service après-vente a toujours été un point fort du spécialiste allemand du matériel agricole Lemken. Pour le développer, Lemken vient d’ouvrir le portail d’information en ligne Leonis au niveau mondial. La page d’accueil propose des documents à télécharger : modes d’emploi, listes de pièces de rechange, photos, vidéos et brochures. Il y a par ailleurs de nombreux modes de recherche et de choix possibles.

Une nouvelle zone d’informations est réservée aux concessionnaires : via une connexion individuelle au portail des revendeurs Lemken, les partenaires commerciaux disposent désormais d’un accès en ligne supplémentaire pour les instructions de montage et d’assistance, les données des machines vendues, les newsletters techniques et les supports de formation.

Puisqu’ils peuvent désormais faire leurs propres recherches et télécharger la documentation après-vente, les partenaires commerciaux disposent toujours des dernières informations dont ils ont besoin. Des questions d’assistance peuvent être résolues par exemple en entrant un code d’erreur dans le moteur de recherche. Des informations de dépannage complètes sont affichées afin que les concessionnaires puissent rapidement identifier et résoudre le problème. D’autres systèmes de support seront bientôt ajoutés. Leonis est disponible en allemand, anglais, français et russe.

Avec plus de 1.400 employés dans le monde entier et un chiffre d’affaires de 360 millions d’euros, Lemken est un des principaux spécialistes en Europe dans le secteur des machines agricoles professionnelles. Fondée en 1780, elle n’était alors qu’une forge, l’entreprise familiale produit en Allemagne sur son siège principal à Alpen et son site à Haren, ainsi qu’à Nagpur en Inde. Lemken fabrique des machines agricoles efficaces et de haute qualité pour le travail du sol, le semis et la protection des cultures. L’innovation et la satisfaction de nos clients font notre force. Pour plus d’information sur Lemken, visitez notre site www.lemken.com.