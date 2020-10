Quatorze millimètres… Le soleil semble vouloir revenir. Pas pour longtemps selon les prévisions. Moi qui avais accepté de faire une présentation aujourd’hui. En janvier, ça paraît tellement loin le 20 octobre. Je suis béni, il pleut. J’ai l’esprit tranquille. L’esprit libéré. Comme si le fait qu’il ne fasse pas soleil m’enlevait la culpabilité d’être absent de la ferme pour une activité qui pourrait bien se passer de moi.

Quarante minutes de présentation, il n’y a rien là! Un peu plus de travail qu’il n’y paraît. Faut condenser, garder des phrases clés et arriver dans le temps. C’est court pour vulgariser un cheminement de 40 ans. Je sors les événements marquants et les ajustements qui ont guidé notre vision agroenvironnementale jusqu’à aujourd’hui. Étape par étape on augmente notre efficacité et nos actions. Des actions de plus en plus planifiées, voire stratégiques. Penser plus loin que les huit rangs de maïs qu’on pense perdre à côté d’une haie brise-vent. Je dois regarder plus loin. Là-bas, au loin, les résultats se sentent sur l’ensemble de la ferme. Ralentissement des vents, captage de la neige, garde-manger des insectes et abri pour notre faune sauvage.

Changer ma vision. Une image qui représente beaucoup pour nous. Il y a 20 ans je vous aurais montré une photo de la ferme au même endroit et vous y auriez vu au loin le poste de conditionnement et les bâtiments. Aujourd’hui, on y voit une haie brise-vent qui camoufle les bâtiments et des arbres tout autour de la maison. Des nichoirs à hirondelles, et plein d’oiseaux qui chantent. Maki fixe l’horizon…elle regarde ailleurs! Notre regard est maintenant ailleurs. Ça sent le changement. Tellement inspirant d’exercer une profession depuis 40 ans et d’avoir l’impression d’en avoir encore beaucoup à apprendre et à découvrir. On dirait que le soleil revient. C’est inspirant! Cultiver l’avenir, maintenant. Profession agriculteur :-)