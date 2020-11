On travaille de plus en plus à distance. Nos échanges par texto, par courriel nous permettent de faire un certain suivi. J’ai délégué certaines tâches administratives et je traine une partie de notre bureau dans ma poche arrière, mais il arrive un moment où on est un peu forcé de faire un retour dans le bunker :-).

C’est confortable, bien installé, assis sur mon ballon (idéal pour les maux de dos), téléphone sans perte de contact, écran vidéo pour avoir accès à la nouvelle forme de réunion en mode Covid. Tout équipé! Ho, boy! Y’a du travail à faire! Des retours d’infos, la facturation et nos planifications fiscales à compléter avant le 30 novembre. Ça vient vite! Le marché est tellement fou qu’il faut que j’entre dans notre plan de commercialisation nos dernières ventes de grains exécutées à la sauvette entre deux vidanges de batteuses. En fait, plus que mettre à jour. J’ai d’autres ventes à faire! On obtient présentement des prix que je n’aurais même pas osé placer dans mes objectifs. D’où l’avantage de toujours se laisser de la place pour accueillir les surprises. Qui aurait prédit du soya en haut de 11$? Encore moins tout près de 12$ ce matin. Comme un chat, je saute sur l’opportunité que le marché me donne.

En plus, j’ai deux conférences à préparer, du magasinage d’équipement et si je veux des semences sans insecticides je dois placer nos commandes de semences pour 2021 maintenant. J’ai une bonne montagne de rattrapage à faire. On termine 2020 en beauté et on fonce plein d’espoir et de projets sur 2021. Amenez-en des projets! Profession agriculteur.