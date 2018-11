Le blé d’hiver à l’honneur à l’émission La semaine verte

Depuis que je suis tout jeune, je suis un fidèle téléspectateur de l’émission La semaine verte à Radio-Canada. J’étais toujours impressionné quand j’avais la chance de reconnaître un agriculteur de notre secteur qui passait à l’écran. J’ai aussi appris à en connaître venant d’autres régions qui se démarquent par leur savoir-faire et leur vision dans leurs propres champs d’expertise. Cette fois-ci, c’est à notre tour d’avoir ce privilège.

J’avoue que je commence à avoir hâte de voir le reportage. Les premières images prises sur la ferme datent de pratiquement un an. Au total, quatre visites de l’équipe de La semaine verte pour voir évoluer cette belle culture du blé d’hiver qui s’étire sur pratiquement 11 mois. À part les cultures pérennes, c’est probablement une des cultures, sinon LA culture qui s’étale sur la plus longue période.

PUBLICITÉ

Impressionnant tout le travail de préparation et de captage d’images pour un reportage d’une douzaine de minutes. Ils ont su me mettre à l’aise. Je parle avec un débit assez rapide. Alors, imaginez le nombre de phrases, de mots et d’expressions, que j’ai pu sortir en entrevue. C’est certain qu’ils en ont coupé des bouts, mais ils ont gardé lesquels?

Ma blonde me demande comment j’étais habillé. Euh, je ne m’en souviens plus. Ça me stresse un peu. Je ne me souviens plus de tout ce que j’ai pu dire, alors j’espère que ça sortira bien. Gertrude, elle, ne semble pas stressée, étant donné qu’elle a l’habitude. C’est sûrement la quatrième fois qu’elle passe en arrière-plan de certains reportages télévisuels.

PUBLICITÉ

Derrière chaque réussite, il y a des gens qui soutiennent le projet. Mon frère Pierre et Pierrette, nos employés, nos agronomes, notre représentant et bien sûr Gertrude. Un vrai travail d’équipe et on est fier d’avoir participé au projet blé d’hiver. Le résultat du reportage est parfait avec tous les intervenants qui y ont mis leur grain de sel. Prenez le temps de regarder le reportage, ça vous donnera peut-être le goût de faire du blé d’hiver vous aussi!

Cliquez ici pour visionner l’émission.