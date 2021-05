5 bonnes pratiques pour réussir ses graminées de saison chaudes

*Avec les problèmes de sécheresse des dernières années, de nombreux producteurs ensemenceront des graminées de saison chaudes en semis pur ou en plante compagne pour assurer leur approvisionnent en fourrages cet été.

PUBLICITÉ

Dans ce contexte, voici un guide de 5 bonnes pratiques à avoir, définies en étapes et par utilisation, pour assurer la réussite de votre graminée de saison chaude.

Pour les fourrages

Étape 1 : Choisir la bonne espèce

PUBLICITÉ

Il faut en premier lieu choisir l’espèce qui répondra à vos besoins et sera adaptée aux conditions agronomiques de votre entreprise. (Voir le tableau 1)

Tableau 1: Caractéristique agronomique de diverses graminées de saison chaude

Sorgho fourrager Hybride sorgho/soudan Herbe du soudan Millet perlé Tolérance à la sécheresse Très bon Très bon Très bon Très bon/meilleur que le sorgho dans les sols sableux Drainage du sol Bien à un peu mal drainé Bien à un peu mal drainé Bien à un peu mal drainé Bien à un peu mal drainé pH du sol Possible 5,5/idéal 6.0-6.5 6.0-6.5 6.0-6.6 5.5-6.5 Risque acide prussique Oui Oui Oui Non Risque empoissonnement au Nitrate Oui Oui Oui Oui Nb de jour avant première coupe 45-60 jour 45-60 jour 45-60 jour oui

Étape 2 : Semer au bon moment avec le bon taux de semis?

PUBLICITÉ

Les graminées de saisons chaudes, comme son nom l’indique, demandent des conditions de croissance chaudes lors du semis, tel que l’indique le Tableau 2. De plus, il est important d’ajuster le taux de semis en fonction de l’espèce pour un semis pur.

Pour ce qui est de l’utilisation de l’herbe du soudan ou sorgho/soudan comme plante compagne, il faut utiliser un taux de semis entre 10-15 kg à l’hectare, sans quoi il y aura des impacts sur l’implantation des luzernières. (Voir le tableau 2)

Tableau 2 : Taux de semis et température de sol minimal pour le semis de diverses graminées de saison chaude.

Sorgho fourrager Hybride sorgho/soudan Herbe du soudan Millet perlé Taux de semis pur (Semoir) 6-11 kg/hectare 22-34 kg/hectare 17-23 kg/hectare 17-23 kg/hectare Taux de semis pur (Volé) 15-22 kg/hectare 34-45 kg/hectare 28-39 kg/hectare 28-45 kg/hectare Profondeur de semis 1/2 - 1 pouce 1/2 - 1 pouce 1/2 - 1 pouce 1/2 - 1 pouce Température minimum du sol 15 °C 18 °C 18 °C °C

Étape 3 : Récolter au bon moment

Pour l’ensemble des graminées de saison présentées dans cet article, il est possible d’effectuer plus d’une coupe lors de la saison pour maximiser le rendement et la qualité.

Dans ce contexte, il est important de respecter à la fois le moment où s’effectue la 1re, 2e et 3e coupe, ainsi que la hauteur de coupe pour assurer la croissance de la graminée pour une 2e et 3e coupe. (Voir le tableau 3 pour plus de détails)

Tableau 3: Stade et hauteur pour effectuer la 1re, 2e et 3e coupe pour diverses graminées.

Sorgho fourrager Hybride sorgho/soudan Herbe du soudan Millet perlé Stade de coupe pour ensilage Fin montaison - début épiaison Fin montaison - début épiaison Fin montaison - début épiaison Fin montaison - début épiaison Hauteur lors de la 1re coupe 26 pouces 26 pouces 26 pouces 22 pouces Hauteur de coupe 6-10 pouces 6-10 pouces 6-10 pouces 8-12 pouces Hauteur lors de la 2e et 3e coupe 26 pouces 26 pouces 26 pouces 12 pouces

Pour les pâturages

Étape 1 : Avoir une bonne gestion des pâturages de graminée de saison chaude

L’utilisation des graminées de saison chaudes peut être une excellente solution pour combler les besoins en fourrages pour les animaux aux pâturages durant les mois de juillet et août. Par contre, cela représente certains défis pour les nitrates et l’acide prussique (voir l’étape suivante) et la gestion de la repousse.

Pour s’assurer de conserver les graminées de saison chaude pour plus d’une période de paissance, il est important de suivre la régie de coupe suivante. (Voir dans le tableau 4)

Tableau 4: Recommandation de régie d’entrée et de sortie de pâturages pour diverses graminées de saison chaudes.

Sorgho fourrager Hybride sorgho/soudan Herbe du soudan Millet perlé Début pâturage 30 pouces 24-30 pouces 24-30 pouces 18 pouces Fin pâturage 5-7 pouces 5-7 pouces 5-7 pouces 8-12 pouces Risque acide prussique Oui Oui Oui Non Risque empoissonnement au Nitrate Oui Oui Oui Oui

Étape 2 : Faire attention à l’acide prussique et au nitrate

À l’exception du millet perlé, l’ensemble des graminées de saisons chaudes sont propices à la production d’acide prussique et de nitrates pouvant entrainer des problèmes de santé importants chez l’animal. Ces problèmes peuvent être présents à la fois chez les animaux au pâturage et les animaux consommant de l’ensilage de graminée de saison chaude dont la fermentation ne serait pas complétée.

Je vous invite à consulter cet article pour en apprendre davantage sur la gestion des risques de l’acide prussique (herbe soudan et acide prussique : ce qu’il faut savoir).

*Texte réalisé en collaboration avec le Conseil québécois des plantes fourragères. Les propos exprimés dans le texte relèvent toutefois de l’auteur et n’engagent pas le CQPF.