La Nina fait son entrée

C’est maintenant officiel, le phénomène très attendu la Niña s’est formé dans l’océan Pacifique, a déclaré la semaine dernière le US Climate Prediction Center. Le dernier événement significatif de la Niña remonte à 2011.

La Niña affecte généralement une large gamme de produits agricoles, car elle apporte des précipitations durant les saisons hiver-printemps supérieures à la moyenne en Australie, en particulier dans les régions de l’est, du centre et du nord. C’est aussi le cas en Asie du Sud-Est où le risque d’inondations est plus élevé. Il peut également assécher le sud des États-Unis pendant l’hiver, apportant des températures plus fraîches et des tempêtes dans le nord. En Amérique du Sud, les terres cultivées en Argentine peuvent devenir plus arides, avec une sécheresse possible dans certaines parties du Brésil.

En 2011, les bouleversements de la production de produits de base ont entraîné une forte augmentation des prix mondiaux des denrées alimentaires. L’indice mondial des prix des denrées alimentaires des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture a atteint un record en février 2011, en hausse de 37% par rapport à la fin de 2009.



Selon le Bureau de météorologie de l’Australie, La Nina 2010-11 a marqué la période de deux ans la plus humide jamais enregistrée en Australie, et avec elle une forte récolte de blé d’hiver 2011-12. Cette saison, la récolte pourrait grimper de 78% en glissement annuel pour atteindre 27 millions de tonnes, a annoncé l’USDA FAS en juillet.

«Un printemps humide soutiendra le développement des pâturages et le remplissage des céréales pour la récolte d’hiver», a déclaré Rabobank dans son rapport de septembre sur l’agro-industrie. «Cependant, si les conditions humides se poursuivent pendant la récolte, cela peut réduire la qualité des récoltes.»

La Nina pourrait également aggraver une période de sécheresse en Argentine, mettant en péril ce qui était censé être une récolte de blé record chez l’un des principaux exportateurs mondiaux.

Les producteurs de soya aux États-Unis pourraient échapper aux dommages, les récoltes étant généralement terminées en novembre. Le soja brésilien pourrait être plus à risque «si la sécheresse et les températures élevées affaiblissent les conditions de plantation, qui s’étendent de la mi-août à la mi-décembre», selon un expert interrogé par l’agence Bloomberg qui ajoute que les États-Unis, le Brésil et l’Argentine représentent environ 80% de la production de soya et de plus petites récoltes peuvent augmenter les prix. Au cours de la saison 2011-2012, la production de soya du Brésil a diminué de 12%.