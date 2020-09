La récolte du maïs ensilage est à nos portes!

Dans un hangar de la Ferme Cougar d’Ange-Gardien, en Montérégie, des producteurs laitiers discutent d’un peu de tout. Les occasions de se rencontrer sont plutôt rares en cet été 2020. Mais aujourd’hui, le sujet principal tourne autour de la récolte imminente de maïs ensilage. Un atelier mobile d’analyse du maïs ensilage a été déployé pour les clients de la compagnie Pionneer. Chacun y a apporté 5 ou six plants de maïs qui seront hachés pour mesurer le taux d’humidité. En cette matinée du 9 septembre, la moyenne est de 32 à 33% de matière sèche.

PUBLICITÉ

L’agronome Marie Landry-Blais de Pionneer estime que dès la fin de semaine du 12-13 septembre, certains producteurs du Sud-Ouest du Québec commenceront à ensiler. De son côté, Martin Lacoste de la Ferme Cougar pense que lui et son frère Pascal débuteront vers la fin de la semaine du 14 septembre. «Ça devrait être 15 jours plus tôt que l’année passée», dit-il.

«Le maïs est très beau cette année, dit-il. La qualité est excellente et les rendements vont être excellents.» L’entreprise récolte 400 acres (162 hectares) de maïs ensilage pour nourrir les 400 vaches en lactation et le reste du troupeau. Les quelques producteurs rencontrés en cette matinée tiennent des propos semblables, mais «la pluie est arrive juste à temps», a dit l’un d’eux.

La Ferme Cougar a aussi 100 acres (40 hectares) en foin. « La première et la deuxième coupe ont été ordinaires, dit Martin Lacoste. La troisième était très bonne et la quatrième devrait être bonne. »

Tournée des régions

PUBLICITÉ

Marie Landry-Blais explique que Pionneer a débuté sa tournée des régions le 7 septembre pour le maïs ensilage. Ils ont débuté par le Sud-Ouest de la province et parcourront toutes les régions sur 19 sites différents.

Les clients de la région sont invités à apporter des plants de maïs qui seront hachés. Des tests infrarouges à l’aide du HarvestLab de John Deere permettent de mesurer le taux de matière sèche, les fibres ADF et NDF, et l’amidon.

Marie Landry-Blais explique que le taux d’humidité à viser dépend de la structure d’entreposage, de l’utilisation d’un rouleau craqueur et de l’hybride. De nos jours, les fermes utilisent de plus en plus de rouleaux craqueurs qui permettent de broyer le grain et ainsi de récolter à un taux de matière sèche plus élevé. De plus, les silos plus hauts nécessitent un taux de matière sèche plus élevé.

«En général, on vise entre 35 et 38, dit Marie Landry-Blais. Une journée chaude comme aujourd’hui, le maïs gagne un demi à un point de matière sèche.» Une clinique mobile permet au producteur de s’enligner sur sa récolte et ça le stimule à marcher ses champs et tester plus souvent son maïs.