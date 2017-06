Ontario Drive & Gear Limited a décidé de décliner son véhicule destiné aux projets spatiaux en modèle pour terrain extrême. La société fabrique déjà des véhicules Argo, qui peuvent se déplacer en terrain accidenté sur terre et dans l’eau. Le nouveau modèle, le Argo J5 XTR (Xtreme Terrain Robot), est une plate-forme robotique sans pilote conçue pour rouler en terrain difficile dans toutes sortes de conditions.

Jason Scheib, directeur des ventes, Robotique et Défense, chez Argo explique que cette nouvelle génération de plate-formes robotiques est adaptée aux conditions de terrain les plus difficiles et que son excellente mobilité en fait un véhicule idéal pour les travaux agricoles.

PUBLICITÉ

Utilisé aujourd’hui en Martinique, le Argo J5 XTR a pour mandat d’accomplir des tâches à risque pour la santé et sécurité des travailleurs. Il a œuvré dans des terrains abrupts pour appliquer des fongicides dans des plantations de bananiers. Le véhicule a d’ailleurs été équipé d’un pulvérisateur pour éviter les contacts des produits chimiques par les conducteurs.

Au Canada, des chercheurs de l’Université de Guelph s’en servent pour l’échantillonnage des sols en agriculture de précision. L’avantage réside dans la possibilité de faire les échantillons en hiver, en plus de couvrir de plus grandes surfaces. Pour le reste, l’équipe d’Argo invite les producteurs à leur présenter un problème puisque l’entreprise possède son propre groupe d’ingénieurs.

Source: AgInnovation