Les fourragères vues sous toutes les coutures

Le regain d'intérêt pour les prairies et les cultures fourragères, pour toute sorte de raisons, suscite de nombreuses discussions qui seront représentées lors de la 33e Journée à foin du Conseil québécois des plantes fourragères. De nouveau sous forme virtuelle, l'événement se déploiera en fait sur trois jours dédiés chacun sur un thème. Des vidéos de producteurs et des conférenciers viendront présenter leur vision ou encore un aspect de plantes fourragères. De 9h00 à 10h15. L'animation des ateliers a été confiée à Jérôme-Antoine Brunelle de l'UPA

Les activités débuteront mardi le 14 septembre avec en vedette la Ferme Valbois, producteur de foin de commerce

Le foin, une culture commerciale pour une agriculture durable et raisonnée

Conférenciers : Germain Lefebvre (FQFC et Novations AGL) et Vincent Audet (Kuhn)

Panel de discussion

Le mercredi 15 septembre verra pour sa part le producteur de la Ferme Louis d'Or/Fromagerie le Presbytère, producteur laitier et fromager

Des fourrages de qualité pour produire du lait de qualité

Conférencier : Jean-Philippe Laroche, Lactanet

Panel de discussion

Producteur: À l’herbe, bouvillon de pâturage

Le marché du carbone et son accès pour l'agriculture

Conférencier : Daniel Bernier, conseiller en environnement, UPA

Panel de discussion