Les résultats des essais RGCQ pour les céréales d’automne sont disponibles

L’atelier céréales du Réseau grandes cultures du Québec (RGCQ) dévoile les résultats des évaluations pour le blé et le seigle d’automne. Des données qui arrivent à point, juste avant la période de semis.

L’atelier céréales a évalué dix cultivars dans six sites répartis aux quatre coins de la province.

Il publie une série de tableaux qui sont le résultat de trois années de travail par un groupe d’experts d’ici. Les données publiées sont les moyennes des trois dernières années, de 2017 à 2020 pour chaque cultivar.

Six blés d’automne ont été évalués. La moyenne des rendements varie de 6283 kg/ha à 7540 kg/ha. Pour les sites situés dans la plaine de Montréal, c’est le blé UGRC Ring qui se distingue avec une moyenne de rendement de 7907 kg/ha sur trois ans. Le blé UGRC Ring est un blé panifiable, type « farine de pâtisserie ». Pour les sites à l’extérieur de la plaine de Montréal, c’est le blé de provende Frontenac qui remporte la première place pour le rendement.

La survie à l’hiver des cultivars testés est très bonne, elle varie de 71 % à 97 %. C’est dans la zone 2, qui regroupe les sites de Princeville et de Saint-Augustin que la survie à l’hiver est la meilleure.

L’atelier a aussi évalué des cultivars de seigle. Quatre cultivars, dont deux de type hybride. Une nouveauté au tableau cette année est le seigle Elias. Un seigle qui nous vient d’Autriche.

Les résultats sont présentés sous forme de tableaux regroupant les données en trois zones agroclimatiques: la zone 1 pour la plaine de Montréal, la zone 2 incluant, entre autres, les régions de l’Outaouais, des Laurentides, du centre du Québec, de l’Estrie et de Chaudières-Appalaches et la zone 3 pour le Bas-du-Fleuve, le Saguenay-Lac St-Jean et l’Abitibi-Témiscamingue.

Les cultivars ont aussi été évalués pour leur résistance aux maladies. Ces données ne sont pas incluses dans les tableaux présentés dans cet article. Elles seront bientôt diffusées dans le Guide RGCQ interactif en ligne.