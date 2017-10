La semaine s’est terminée dans le rouge pour le blé et le maïs ainsi que pour le soya qui a enregistré son niveau le plus bas depuis le 13 septembre. L’abondance qui est la norme à ce moment de l’année est à pointer du doigt, mais aussi une frilosité des marchés à quelques jours de prochaine estimation des récoltes de la part du département américain de l’Agriculture (USDA).

C’est en effet le 12 octobre prochain que le gouvernement américain dévoilera sa mise à jour mensuelle. Des firmes ont déjà haussé les prévisions en raison des bonnes estimations de la qualité des cultures dans les champs. Avec 17% des récoltes complétés pour le maïs, le USDA a estimé que 63% des cultures se trouvaient dans des conditions bonnes à excellentes contre 61% la semaine précédente. La société INTL FCStone a relevé ses prévisions de rendements pour le maïs à 169,2 boisseaux à l’acre contre 166,9 le mois dernier. Elle a fait de même pour le soya dont le rendement estimé se situe maintenant à 49,9 boisseaux à l’acre par rapport à 49,8.

À l’abondance des récoltes s’ajoute aussi un autre problème aux Etats-Unis. Le niveau du Mississippi est anormalement bas, ce qui complique le chargement des barges remplies de grain vers le golfe du Nouveau-Mexique où elles sont acheminées pour l’exportation. Les silos dans le centre du pays se remplissent donc d’autant, ce qui ajoute à l’offre disponible.

La météo a également brouillé les cartes cette semaine. Une pluie bienvenue est tombée en Amérique du Sud où les semis se déroulent, ce qui a allégé les craintes liées au manque de pluie. L’Australie qui est aux prises avec une sécheresse a aussi reçu des précipitations, faisait remonter les prévisions de rendement. Les semis de blé d’hiver au sud des États-Unis ont aussi eu un coup de pouce de Mère Nature.

Le boisseau de maïs pour décembre, le contrat le plus actif, a terminé vendredi à 3,4950 $US contre 3,5525 $US vendredi dernier à la clôture.

Le boisseau de blé pour décembre a fini la semaine à 4,4480 $US contre 4,4825 $US en fin de semaine dernière.

Le boisseau de soya pour novembre a clôturé à 9,5525 $US contre 9,6825 $US vendredi dernier.