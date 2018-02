Le prix des céréale oblige à surveiller de près ses coûts pour aller chercher le moindre profit possible à la suite de chaque récolte. Cette réalité oblige à faire ses devoirs plus consciencieusement que jamais et cette période de l’année est idéale pour revoir les chiffres de la récolte précédente et planifier la prochaine.

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) ont eu l’idée de concevoir une capsule vidéo intitulée “Le coût de production : une base pour la gestion des risques”. Cette capsule offre l’occasion aux propriétaires d’entreprises agricoles de se familiariser avec les rudiments du calcul du coût de production.

La vidéo est animée par Laurence Gendron, conseillère en économie et gestion à la Direction régionale de la Mauricie du MAPAQ, ainsi que par Paul Caplette, blogueur au Bulletin. Elle débute avec une introduction de Christian Overbeek, président des Producteurs de grains du Québec. Pour M. Overbeek, ce nouvel outil vulgarise habilement l’importance d’évaluer le coût de l’ensemble des opérations à la ferme. « Mieux connaître son coût de production est primordial pour atteindre les objectifs financiers que nous fixons en début de saison. »