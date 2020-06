Nouveau – Le Bilan des cultures

Un outil indispensable pour le secteur des grandes cultures

Suite à une année de mise à l’essai en 2019, Grainwiz en collaboration avec le Bulletin des agriculteurs, a lancé ce printemps le Bilan des cultures.

Ce bilan présente chaque semaine un survol des stades de développement du maïs et du soya, de leurs états de croissance et des conditions d’humidité du sol pour les principales régions du Québec. Il s’adresse aux agriculteurs, à leurs conseillers et aux marchands de grains.

Pourquoi un bilan?

Dans le cadre de la Tournée des Grandes Cultures qui en sera à sa 7e édition cette année, le Bilan des cultures est un outil pour évaluer les perspectives des récoltes au Québec, proposant une lecture objective de l’état des cultures tout au long de la saison. Il relève les différentes problématiques qui risquent d’affecter les rendements et la qualité des récoltes à l’automne.

Le bilan des cultures permet aux producteurs et aux intervenants du milieu de comparer l’état des champs de leur région avec les autres régions du Québec. Il signale les enjeux à surveiller : sécheresse, gel, grêle, maladies et insectes.

Qui participe à ce bilan?

Déjà plus d’une soixantaine de conseillers et producteurs participent chaque semaine au bilan. Pour connaître la liste des participants: cliquez ici

Tous les intervenants et producteurs peuvent s’inscrire pour y participer.

Comment les données sont recueillies et traitées?

Les participants sont invités chaque semaine, du jeudi au dimanche à midi, à remplir un court formulaire directement dans l’application mobile de Grainwiz (App Store, Google Play).

Ce formulaire ne prend que seulement quelques minutes à compléter. Une fois les données soumises, les résultats peuvent être comparés dans l’application mobile à ceux de la région, et ceux de l’ensemble de la province chaque semaine.

Le formulaire demande aux participants d’indiquer l’état du sol, les % des stades de développement en cours d’observation, et l’état général des cultures de très mauvais à excellent.

Sur une base confidentielle, l’ensemble des résultats est ensuite évalué le dimanche, en préparation du rapport de la semaine diffusé le lundi matin.

Pour l’ensemble des résultats du bilan, les données sont également pondérées selon les superficies cultivées en moyenne depuis 5 ans dans chaque région.

Diffusion des résultats

Le Bilan des cultures est présenté tous les lundis jusqu’à la fin des récoltes, au plus tard la fin novembre.

Il peut être consulté sur les sites de Grainwiz ou encore du Bulletin des agriculteurs.

Le bilan est accompagné d’un résumé de la situation, de commentaires et photos des participants, et à l’occasion de vidéos.

Les abonnés à l’infolettre du Bulletin recevront tous les lundis un bref avis de publication. Pour vous inscrire : cliquez ici.

Vous pouvez également vous inscrire à l’infolettre de la Tournée des Grandes Cultures pour recevoir cet avis : cliquez ici

Ça m’intéresse, j’aimerais participer

Participer au bilan des cultures chaque semaine est très simple :

Télécharger l’application mobile Grainwiz (App Store, Google Play)

1- Dans la section « Mon compte », compléter sa fiche d’information

2- Toujours dans la section « Mon compte », compléter aussi l’inscription au bilan des cultures en indiquant votre région, votre ville et un représentant que vous connaissez dans la liste.

3- Une fois l’inscription soumise, suivant un délai de quelques minutes à quelques heures, vous recevrez par message texte une confirmation d’inscription.

4- Vous pourrez ensuite répondre au sondage du jeudi au dimanche à midi, et comparer vos résultats avec celui de votre région et de l’ensemble du bilan.

Prenez note que le fait de s’inscrire ne crée pas une obligation de participer chaque semaine, mais simplement que quand l’occasion se présente, vous pourrez remplir le sondage et nous aider à préparer le bilan.

Pour en savoir plus sur le Bilan des cultures ou la Tournée des Grandes Cultures – [email protected]