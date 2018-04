Si vous planifiez augmenter vos superficies en soya pour la saison 2018, il existe sur internet un outil très utile pour choisir les cultivars les mieux adaptés à vos champs.

Le nouveau guide interactif du RGCQ est très facile d’utilisation et permet au producteur de trouver le bon cultivar de soya et le mieux adapté à ses besoins. En quelques clics, il est possible de trier les données des essais du RGCQ selon vos critères. Par exemple, vous pouvez trouver les cultivars qui ont donné les meilleurs rendements dans votre région en 2017.

D’autres détails sont accessibles par un simple clic, tel que la taille du plant, la sensibilité à la verse, le nombre de grains/kg, le taux de protéine, d’huile, ou encore la résistance à la sclérotinia. Il est possible de faire des tris multiples pour comparer par exemple la taille des plants et leur résistance aux maladies.

Le guide en ligne présente aussi les tableaux des essais pour les cultivars avec le nouveau gène de résistances au dicamba (Xtend). Un peu plus de 40 cultivars tolérant au dicamba ont été évalués en 2017. Cliquez-ici pour accéder aux résultats.

Le guide est un outil pratique pour sélectionner les cultivars de céréales et les hybrides de maïs.

Pour découvrir le nouveau guide interactif du RGCQ et en faire l’essai, cliquez-ici.

Le guide interactif RGCQ est issu d’un partenariat entre Le Bulletin des agriculteurs et les Réseaux des grandes cultures du Québec.