Un marché du soya plombé par l’incertitude

Le marché du soya vit tout un revirement de situation depuis mai 2018, soit que les États-Unis ont décidé d’imposer pour 200G$US de tarifs sur les biens importés provenant de la Chine. Cette dernière a répliqué en imposant à son tour des tarifs aux importations américaines, dont le soya.

Conséquence, la Chine a cessé d’acheter aux États-Unis, ce qui a eu pour résultat de faire gonfler les stocks américains qui ont atteint un niveau inégalé pour la saison 2018-2019. Le prix du soya à Chicago a également plongé dans les mois qui ont suivi à son niveau le plus bas en dix ans.

Les prix ont pris du mieux depuis que les deux pays ont repris les négociations à la fin de 2018 mais rien ne semble bouger depuis, ce que confirme le président général de Ceresco, Manuel Gendron. « L’élément politique apporte de l’incertitude, les marchés sont de plus en plus difficiles à prévoir. Le CBOT (Chicago Board of Trade) est bas en ce moment, un marché qu’on appelle flat, sans variations majeures. On ne sait pas ce qui va arriver. Les agriculteurs ne ferment pas leurs positions (sur les contrats à terme) et attendent en espérant mieux. C’est très difficile de prévoir le marché à ce moment-ci de l’année, contrairement à d’habitude ».

M.Gendron remarque que si le marché a nourri longtemps l’espoir de voir une entente, la confiance s’estompe à mesure que le temps passe. L’administration américaine avait fixée l’échéance du 1er mars, pour en venir a une entente mais les discussions piétinent. « On ne voit pas la résolution du conflit ».

Les impacts de cette crise géopolitique qui affecte le soya sont notables au Québec, remarque le gestionnaire. Les premières estimations de différents organismes établissent une baisse de 2% des ensemencements de soya dans la province, indique M.Gendron. Mais ce qu’on ne voit pas dans ces chiffres, dit-il, c’est la hausse des intentions de semis de soya IP. « Il y a un engouement au Québec pour le soya non OGM. Avec les faibles prix du CBOT, plusieurs producteurs voient une opportunité de retourner au soya IP puisqu’il permet une prime fixe. Cette prime est une forme de garantie de revenus. »

Autres facteurs sur le marché international

Sur la place du Brésil dans le marché mondial, le président de Ceresco est d’accord pour dire que le pays pourrait devenir gagnant à long terme et profiter d’une cassure d’une relation commerciale entre la Chine et les États-Unis. Le Brésil produit toutefois surtout du soya OGM et le défi demeure à chaque saison pour sortir les récoltes des champs.

M.Gendron accorde aussi du crédit aux rumeurs d’une entente sino-américaine qui obligerait la Chine à acheter une certaine quantité de grains provenant des États-Unis. « Mais ce ne serait pas de grandes quantités », précise t-il. Des tensions politiques entre le Canada et la Chine serait aussi possibles en cette ère où les principes de prix ne reposent plus sur l’offre et la demande, mais « sur un tweet ou une visite du premier Ministre ».

Le Bulletin a demandé si le gestionnaire pouvait donner un conseil aux producteurs. Sans faire de recommandations précises, Manuel Gendron avance ceci. « Je peux leur conseiller de répartir leurs risques, placer plusieurs fermetures (de contrats à terme) sur le CBOT et de privilégier la diversification, par exemple avec du soya non OGM. Le marché est un peu différent cette année, il faut sécuriser ses ventes ».