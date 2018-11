Un outil contre la résistance dans les champs

CropLife Canada met à la disposition des producteurs une ressource en ligne appelé GerezlaRésistance.ca. Le site web met de l’avant les pratiques pour gérer la résistance, qu’elle soit aux herbicides, fongicides ou insecticides. Selon CropLife, le problème de résistance des mauvaises herbes affecterait trois producteurs canadiens sur cinq.

Les pratiques de gestion promues sur le site comprennent des mesures culturales, mécaniques, biologiques et chimiques. Les visiteurs peuvent également visionner des vidéos et lire des études de cas où des producteurs, des agronomes et des chercheurs du pays parlent de leur expérience en matière de gestion de la résistance.

La résistance est pour le moment abordée par le biais des herbicides. CropLife indique que la surutilisation d’herbicides et les pertes de rendements et de qualité des récoltes attribuées à la résistance aux herbicides se chiffrent à près d’un 1,5 milliard de dollars.

Les producteurs et les agronomes sont invités à joindre la conversation sur Facebook(@ManageResistanceNow) et Twitter (@ProtectYourLand).