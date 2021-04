Un robot pour les silos

Deux étudiants de l'Université Nebraska-Lincoln, aux États-Unis, ont mis au point un robot qui permettra aux agriculteurs d'éviter d'entrer dans les silos de grains pour y mener certaines manipulations, avec les risques qui s'en suivent.

Ben Johnson a participé à la création du Grain Weevil (ou charançon du grain en français), un robot conçu pour maintenir et redistribuer le grain à l'intérieur d'un silo. «Nous aidons avec la circulation du grain lorsque vous enlevez ou ajoutez du grain dans le silo, quand vous nivelez le grain, prenez des mesures, tout ce qui peut aider à finaliser la gestion du grain pendant qu'il est dans le silo pour que le producteur n'ait pas à le faire », a déclaré M. Johnson.

Le robot qui mesure 12 po par 18 po peut tenir dans un sac à dos. Il est à l'épreuve de l'eau et de la poussière. Il peut niveler un silo en trois à quatre heures en utilisant la gravité. «Beaucoup d’équipements agricoles sont gros, lourds et coûteux. Mais avec notre robot, nous pouvons utiliser la gravité pour aider à faire glisser le grain vers le bas et faire tomber les murs de grains qui se forment dans les silos », a expliqué M. Johnson.

L'étudiant a indiqué que lorsqu'ils ont créé le robot en mars dernier, le plus dur a été de le faire bouger dans le grain. « Il roule le long du sommet du grain. Il se précipite comme un charançon. Il utilise une propulsion à vis sans fin, donc deux vis de chaque côté pour entraîner et manipuler le grain », dit-il. M. Johnson est étudiant à la maitrise en génie électrique. Zane Zents, son partenaire, est étudiant également en maitrise, mais en génie informatique. Ils ont reçu le prix étudiant Lemelson-MIT pour leur invention, ainsi qu'une bourse de 10 000 $.

Ben Johnson dit maintenant travailler avec des entreprises américaines pour commencer des essais à la ferme dès cet été.

Source: Brownfield