*Le Centre d’études sur les coûts de production en agriculture (CECPA) a procédé à la réalisation de l’étude sur le coût de production du secteur Agneaux pour l’année 2016.

Les règles et principes appliqués ont référé à des normes statistiques, comptables et financières reconnues. Ces résultats dressent un portrait du secteur utile à l’ensemble des intervenants, conseillers et producteurs. Ils servent également de point de référence pour les entreprises désireuses de comparer et d’améliorer leurs performances.

La Financière agricole du Québec utilise les données de l’étude pour mettre à jour les paramètres techniques et économiques du Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA) pour ce secteur.

SÉLECTION DE L’ÉCHANTILLON

À partir des entreprises assurées à l’ASRA en 2016, le CECPA a identifié les entreprises spécialisées répondant aux critères suivants :

avoir de 325 à 1200 brebis;

au moins 50 % des revenus de l’entreprise proviennent de l’agriculture;

au moins 70 % des revenus agricoles proviennent de la production d’agneaux;

le nombre de sujets reproducteurs vendus en 2016 représente moins de 25 % des agneaux vendus;

le troupeau n’est pas destiné à des fins laitières;

le nombre de brebis de l’entreprise est relativement stable.

Un échantillon représentatif de la population admissible, composé de 39 entreprises, a été constitué à partir d’un tirage aléatoire fondé sur des méthodes statistiques établies. La répartition par bassins géographiques ainsi que par strates de taille est présentée à la figure 1. Toutefois, les données de 36 entreprises ont été retenues pour les résultats finaux.

Bassin 1 Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint- Jean, Abitibi-Témiscamingue, Outaouais. Bassin 2 Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches, Estrie, Lanaudière, Laurentides, Mauricie, Montérégie.

*Texte réalisé par le Centre d’études sur les coûts de production en agriculture.