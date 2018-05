Étude en cours sur le secteur porcin

Le dernier portrait de l’industrie porcine concernant les coûts de production a été réalisée il y a cinq ans (2012). Dans le cadre d’une nouvelle étude qui mesurera les données de l’année 2017, ce sont 70 entreprises qui ont été sélectionnées pour y participer. Ces entreprises sont naisseurs-finisseurs, possèdent moins de 3 000 truies et sont spécialisées dans la production porcine.

Plusieurs changements ont déjà pu être observés dans l’industrie. Une analyse spécifique des informations du programme ASRA de la Financière agricole relate entre 2012 et 2016 une diminution de 18 % du nombre d’adhérents au produit Porcelets (723 à 595 adhérents) et une très légère baisse du nombre de truies (3 %) qui est maintenant de 294 474 (2016). Pour le produit Porcs, une diminution similaire du nombre d’adhérents (15 %) a été accompagnée d’une augmentation de 7 % du nombre de kilogrammes de porcs. Cette situation est la résultante d’une augmentation du nombre de têtes et surtout du poids des animaux.

PUBLICITÉ

D’un point de vue économique, les prix se sont appréciés. En effet, au cours de cette période, le marché a grandement varié, passant de 150 $/100 kg à un prix avoisinant les 235 $/100 kg. Mais qu’en est-il des coûts de production des entreprises? Après un début de décennie où les marges des entreprises n’ont pas été au rendez-vous, les quatre dernières années semblent offrir des perspectives un peu plus intéressantes. Toutefois, seule l’année 2014 a offert des prix surpassant le coût de production.

Avec l’approche des nouvelles normes de bien-être animal, est-ce que des changements structurels sont en cours dans la production porcine? Dans quelle mesure l’augmentation du poids des porcs a-t-elle affecté certains postes de charges? C’est dans ce contexte que s’amorce la nouvelle étude de coût de production.

Unités 2006 à 2009 2010 à 2013 2014 à 2017 Prix de marché moyen $/100 kg 134 177 197

PUBLICITÉ

Source : FADQ

* prévision au 7 février 2018

Figure 1. Prix de marché par 100 kg de porcs vendus de 2006 à 2017 selon le programme ASRA (source FADQ)

Le Centre d’études sur les coûts de production en agriculture (CECPA) invite les gens intéressées par l’étude à consulter les « Soyez informés – Pour les participants et Représentativité de l’échantillon ». Ces publications présentent les critères d’admissibilité de l’étude, le processus de sélection des entreprises ainsi que les normes et principes méthodologiques mis en place afin d’assurer la représentativité et la qualité de l’étude en cours. De plus, des capsules diffusées sur notre site internet ont été développées pour démystifier le CECPA et les études de coûts de production.