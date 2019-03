Exprimez votre opinion sur le Code de pratiques pour le transport du bétail et de la volaille

Marie-Josée Parent couvre les productions laitière, bovine, avicole et porcine au Bulletin des agriculteurs.

Agronome et journaliste

« La portée de cet important travail dépasse le périmètre d’action habituel des membres du CNSAE, car elle inclut le transport routier et la commercialisation du bétail et de la volaille, ainsi que les secteurs de l’attrapage de la volaille », explique Ryder Lee, président du CNSAE.

Le Code de pratiques pour le transport du bétail et de la volaille représente un important travail de concertation dans la mesure où il touche 14 espèces animales.

Le but du sondage préliminaire est d’inviter l’industrie, le grand public et les acteurs intéressés à faire part au CNSAE des préoccupations qui leur viennent immédiatement à l’esprit au sujet du bien-être. Ces réflexions contribueront à éclairer l’élaboration du code.

La révision du code a débuté en novembre dernier. La période de commentaires publics aura lieu entre avril et septembre 2022. La fin de révision du code est prévue au printemps 2023.

Le Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage (CNSAE) vient de lancer la révision du Code de pratiques pour le transport du bétail et de la volaille qui date de 2001. Pour cela, elle a besoin de votre aide. Jusqu’au 31 mars, vous êtes invités à répondre à un sondage préliminaire.

