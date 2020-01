Hausse prévue du prix du lait en 2020

Un économiste de l’Université de Wisconsin-Madison s’attend à ce que le prix du lait augmente de 1,20 à 1,30 $US en 2020, par rapport à 2019. La hausse serait moins importante que durant la dernière année mais la tendance positive se maintiendrait.

Le lait de classe III a atteint 16,96 $US en moyenne l’an dernier, une hausse notable de 2,35 $US par rapport à 2018 alors que le prix du lait s’était situé en moyenne à 14,61 $US.

Selon le département américain de l’Agriculture, la production de lait aux États-Unis augmenterait de 1,7% par rapport à 2019 en raison de l’ajout de 5000 vaches au cheptel et d’une production supérieure de 1,7% par vache. L’économiste de l’Université du Wisconsin Bob Cropp estime plutôt la hausse de la production de lait par vache de 1,3 à 1,4%, en raison des problèmes de qualité des dernières récoltes, ce qui soutiendrait la probabilité d’une hausse des prix cette année.

PUBLICITÉ

La hausse du prix du lait serait aidée par la croissance de l’économie, le faible taux de chômage et l’augmentation des salaires au pays de l’oncle Sam. Bien que les ventes de lait soient en baisse en général, les ventes de fromages se portent pour leur part.

D’autres produits laitiers montrent des signes positifs d’une hausse des exportations pour 2020, surtout pour le lait écrémé/poudre de lait, le fromage et les protéines de lait. La nouvelle entente commerciale avec le Canada et le Mexique en font partie, tout comme celles signées avec la Chine et le Japon.

L’économiste insiste aussi sur le fait que la production de lait au niveau mondial ne devrait pas augmenter de plus de 1%. Les stocks de produits laitiers, dont le fromage américain, sont en baisse également par rapport à l’an dernier aux États-Unis.

Certains éléments pourraient nuire à une hausse des prix du lait en 2020. La Chine affiche sa plus faible croissance économique en 30 ans et les économies européennes affichent un ralentissement.

Source: Farm Progress