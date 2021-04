Lait’xcellent: 3 fermes exceptionnelles

La Ferme Morine de Coaticook, la Ferme Marin & Renaud Boutin de Saint-Georges et la Ferme Vicain de Saint-Éphrem-de-Beauce sont les grandes gagnantes de l’édition 2020 du concours Lait’xcellent qui récompense les producteurs de lait à la grandeur du Québec pour la qualité de leur lait. Le dévoilement a eu lieu en marge de l’assemblée générale annuelle des Producteurs de lait du Québec le 15 avril 2021.

Les trois entreprises ont un parcours différent, mais les entrepreneurs ont en commun d’être attentionnés sur chaque petit détail pour assurer une qualité exceptionnelle du lait. La fédération a produit des vidéos des gagnants qui permettent de les découvrir et d’en apprendre davantage sur leur entreprise. Les trois vidéos sont présentes dans l'ordre suivante: or, argent et bronze.