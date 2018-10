Objectif bien-être animal atteint pour DuBreton

Il y a trois ans, les Viandes DuBreton s’engageait à produire 300 000 porcs de plus sans cages. La transition est maintenant terminée et l’objectif a même été dépassé de 40 000 porcs. Cela a nécessité un investissement de plus de 40 millions $. Les Viandes DuBreton se spécialise dans la production et la commercialisation de porc biologique et Certified Humane.

La transformation en chiffres Plus de 340 000 porcs sans cages supplémentaires produits en trois ans

PUBLICITÉ Investissement privé total dépassant les 40 M$

24 nouveaux producteurs qui se sont joints à DuBreton pour produire du porc biologique Transformation 21 bâtiments transformés pour répondre aux normes Certified Humane® et GAP 5-step

72 bâtiments transformés pour répondre aux normes Certified Humane®, GAP 5- step ET Biologique Canada Construction 1 nouveau bâtiment construit aux normes Certified Humane® et GAP 5-step

21 nouveaux bâtiments construits aux normes Certified Humane®, GAP 5-step ET Biologique Canada

La vidéo suivante est un peu longue, 17 minutes, mais elle permet de se familiariser avec les trois piliers de cette transformation: la production, la mise en marché et le consommateur.