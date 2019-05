Savoir à distance ce que les bovins consomment

Martine Deschamps est conseillère en transfert de ferme et gestion du personnel. Elle écrit aussi la chronique Transfert...

Marie-Josée Parent couvre les productions laitière, bovine, avicole et porcine au Bulletin des agriculteurs.

Agronome et journaliste

Une première alerte indique que 50% de l’aliment a été consommé alors que la seconde alerte indique que 70% des fourrages sont consommés. L’éleveur peut s’en servir également pour mieux connaître les horaires de consommation de ses animaux et aussi pour voir si tout va bien, sans se déplacer.

Le capteur sous la remorque fait une estimation du poids de la charge par la mesure de la tension en volts. L’information est relayée par une antenne. La technologie LoRa ou SIGFOX permet au producteur de recevoir l’information sur son cellulaire. L’éleveur peut ainsi savoir combien il reste d’aliment et prévoir ses visites pour le remplissage.

L’équipement Fourrage Lib de la compagnie Beiser Environnement a été lancé l’hiver dernier lors du SIMA de Paris. Il s’agit en fait d’une remorque avec râtelier et auge galvanisés sur laquelle un capteur et une antenne sont installés.

En Europe, les producteurs bovins ont dorénavant accès à un râtelier connecté qui peut informer, à distance et en temps réel, de la consommation des bovins en fourrages.

