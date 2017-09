Des produits de deux sociétés soeurs du Groupe Cosnet Industries de France sont maintenant distribués au Québec. Les uns par ProAg Distribution et les autres par Groupe BMR. D’un côté, nous avons les équipements pour le logement et la manipulation des bovins. De l’autre, les équipements divers en polyéthylène. Nous avons profité d’Expo-Champs pour en savoir un peu plus sur ces nouveaux produits.

Société Cosnet

Originaires de France, les produits de la Société Cosnet sont dorénavant distribués au Québec. Ils sont disponibles chez ProAg Distribution de Victoriaville. Il s’agit principalement d’équipements d’étable pour le confort des animaux. Cette compagnie est en opération depuis une quarantaine d’années en France.

Le carcan silencieux a des pièces de caoutchouc partout où le métal frotte sur le métal. Le mécanisme d’ouverture est breveté. Les passages d’hommes sont de diverses dimensions. Il est même possible d’avoir un passage d’hommes extensible en largeur. La compagnie française a poussé l’innovation jusqu’à créer une logette pour étable entravée, spécifiquement pour le Québec. Les étables entravées n’existent plus en France.



















































LaGÉE

Société sœur de Cosnet, LaGÉE, offre toute une gamme de produits en polyétylène pour les bovins principalement, et aussi les équins. La marque existe depuis 1984 en France, mais vient d’être rendue disponible au Canada. C’est le Groupe BMR qui a l’exclusivité de la distribution.

« LaGÉE est le leader du matériel d’élevage en polyétylène en Europe », explique le directeur général du Groupe Cosnet Industries, Jérôme Cosnet. Les produits incluent les abreuvoirs, les pédiluves, les bacs pour pâturages, les pompes à prairies, les abreuvoirs, les pelles et l’outillage pour les fermes.

L’abreuvoir a ses particularités :

– le débit est ajustable;

– il y a un brevet pour la facilité de démontage et de nettoyage;

– le tube noir peut-être remplacé par une palette;

– une pièce métalique peut être ajoutée (antilapage) empêche les animaux de gaspiller de l’eau;

– l’arrivée d’eau est protégée puisque l’abreuvoir est décalé du mur.