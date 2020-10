Batteuses Ideal 10 et 10T d’AGCO.

Les moissonneuses-batteuses Ideal 10 et 10T offrent une puissance moteur maximale de 790 ch. Elles offrent aussi une automatisation de la récolte qui facilite le fonctionnement et garantit une qualité de grain optimale. La capacité de nettoyage de l’Ideal 10 est nettement plus importante que les modèles précédents, sans toutefois augmenter la taille de la moissonneuse-batteuse. De plus, la série intègre la nouvelle direction IDEALdrive et TrakRide en combinaison sur les moissonneuses-batteuses du modèle 10T. Côté motorisation, on retrouve le moteur MAN 16,2 litres. Équipée de roues ou du système breveté TrakRide, la batteuse est disponible avec des chenilles en caoutchouc de 26 po, 30 po ou 36 po de large. Les bacs de retour Ideal Balance ont été optimisés pour répartir uniformément de grandes quantités de matériaux de récolte dans le système de nettoyage tout en conservant le même mode de fonctionnement simple et efficace afin de minimiser la perte de grain et d’augmenter la qualité de récolte de grain. Les rotors du processeur double mesurent chacun 24 po de diamètre et près de 16 pi de long. Le processeur génère une force centrifuge énorme à une vitesse beaucoup plus faible, de sorte que la récolte reste plus longtemps dans le rotor, ce qui est plus doux pour le grain et la paille. Toutes les moissonneuses-batteuses Ideal sont dotées du système automatisé IDEALharvest qui utilise une caméra spéciale et de nombreux capteurs. Ceux-ci fournissent une visualisation en temps réel du flux de récolte et dirigent le système pour modifier les paramètres et compenser les conditions pour atteindre la stratégie de récolte prédéfinie de l’opérateur. IDEALdrive sera disponible en option en 2021.