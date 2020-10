Déchaumeurs Methys Hybrid de Sky Agriculture

Sky Agriculture dévoilait cet été sa nouvelle gamme de déchaumeurs Methys Hybrid. Il s’agit d’un déchaumeur hybride entre un semoir et un déchaumeur. Le nouveau Methys Hybrid Disc System est précis comme un semoir. L’entreprise propose un déchaumeur spécialisé pour un travail superficiel précis de 4 cm à 7 cm de profondeur. C’est une machine adaptée à l’agriculture de conservation des sols. Le déchaumeur est proposé en largeurs de 6 m et 8 m. La machine est pourvue d’un système tandem avec des roues à l’avant et à l’arrière. Le Methys adopte un rouleau de semoir à pneus afin de passer dans toutes les conditions, humides ou sèches. Le rouleau est ensuite complété par une herse peigne en option. Les disques sont concaves, ondulés et crénelés, avec un diamètre de 530 mm, montés sur boudins élastomères. Le réglage de la profondeur se fait en faisant pivoter les bras de disques. Sky annonce que le déchaumeur est apte à recevoir une trémie de petites semences. La production du Sky Methys est limitée cette année. Il sera présenté officiellement lors du SIMA en février 2021.