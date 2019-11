Des innovations de John Deere et CNH Industrial primées

Du 10 au 16 novembre se tient le plus grand salon du machinisme mondial à Hanovre, en Allemagne. Avec un achalandage prévu de plus de 450 000 visiteurs provenant de 130 pays ainsi que 2750 exposants, c’est l’occasion, chaque deux ans, de découvrir les nouveautés technologiques qui viendront par la suite dans les champs. Les organisateurs du salon ont dévoilé les lauréats du prix de l’innovation 2019.

Le contrôleur de débit proactif pour les moissonneuses-batteuses de John Deere et la transmission pour les presses haute densité HD de CNH Industrial sont parmi les innovations qui ont reçu une médaille d’argent dans le cadre du salon du machinisme mondial à Hanovre, en Allemagne.

Contrôleur de débit proactif de John Deere

Les contrôleurs de débit des moissonneuses-batteuses ne peuvent réagir aux modifications des conditions de la récolte tant que la végétation n’est pas déjà dans la tête de récolte, dans le convoyeur ou dans l’unité de battage. Avec des changements extrêmes dans les conditions de récolte, il en résulte une surcharge ou une sous-charge importante, et des vitesses de conduite qui changent trop radicalement. Le contrôleur de débit est alors souvent désactivé. John Deere résout ce problème avec le contrôleur de débit proactif.

Les caméras stéréoscopiques 3D détectent la situation des cultures devant la moissonneuse tout comme un pilote proactif. Les hauteurs de culture, les cultures couchées, les interstices, les voies de circulation et les zones récoltées sont détectés et classés. Le système utilise également les données de modèles de végétation par des cartes générées notamment par satellite. Dès que la moissonneuse-batteuse commence à récolter, le système calcule des modèles de régression à partir des données de végétation en temps réel et géoréférencées. Les conditions de récolte devant la machine sont donc connues. La moissonneuse-batteuse fusionne toutes les valeurs du capteur, puis adapte sa vitesse d’avancement et ses réglages à la situation de récolte. La moissonneuse-batteuse proactive fonctionne automatiquement dès la première utilisation. Avec cette technologie, John Deere a franchi une étape majeure dans le développement de l’automatisation des récoltes.

Transmission de CNH Industrial

Les grosses presses de balles rectangulaires à haute densité nécessitent un volant à haute inertie et un puissant piston adapté. Par conséquent, des systèmes de démarrage et de protection sont nécessaires pour empêcher le tracteur de caler ou l’arbre de prise de force de subir des efforts excessifs lorsque la presse à balles entre en action. CNH et Walterscheid ont développé une nouvelle chaîne cinématique dans laquelle se trouve une boîte de vitesses. Celle-ci passe au régime choisi depuis le volant d’inertie. Cette fonction powershift permet d’augmenter la vitesse du volant d’inertie et la force de compression tout en réduisant l’inertie et les dimensions du volant. Les passages sont effectués par des embrayages multidisques. Un frein multidisque à refroidissement interne, également intégré à la boîte de vitesses, ralentit le piston et l’arrête dans la position optimale pour le départ suivant. Il sert également de frein d’urgence qui stoppe le piston en moins de huit secondes. Le système réduit également les risques d’incendie, car il élimine le frein de volant d’inertie d’un environnement poussiéreux. Les modes de service nécessaires sont également sélectionnés par ce système de contrôle intelligent. Le nouveau concept d’entraînement pour les grandes presses assiste la prise de force du tracteur dans le démarrage du volant d’inertie, protégeant ainsi le tracteur et l’embrayage de la prise de force.