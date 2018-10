Dion innove avec trois ensileuses

La compagnie Dion-Ag a récemment dévoilé ses nouvelles gammes d’ensileuses 2430, Scorpion 300 et 350 Isobus. Le modèle 2430 dispose d’une tête de coupe Duradrum de 24 couteaux (8 X 3). Pour les Scorpions 300 et 350, il s’agit d’une tête de coupe hélicoïdale de 8 ou 12 couteaux. La longueur de coupe varie de 6 mm à 36 mm. La tête de récolte est activée par un engrenage mécanique pour les 2430 et Scorpion 300. Pour le 350 Isobus, l’engrenage est hydromécanique (hydraulique). La pdf est 540 ou 1000, selon le modèle. Les ensileuses s’équipent du nouveau détecteur de métal FerroDtec disposant de trois niveaux de sensibilité pour les deux premiers modèles. Il dispose de 10 niveaux de sensibilité sur la Scorpion 350. La puissance minimale est 200 ch.