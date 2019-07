Kemper propose un éclateur de grain ProfiCracker

Kemper, spécialiste des têtes de récolte pour les ensileuses, offrira dès cette année, des éclateurs de grains et rouleaux. La société a, en effet, conclu un accord stratégique avec l’américain Scherer afin de distribuer les rouleaux craqueurs à l’ensemble du marché des ensileuses automotrices. Les appareils seront vendus sous la couleur Kemper. Ils se caractérisent par la surface spéciale Twin Cut de leurs rouleaux, assurant le traitement des grains afin d’accroître la longueur de coupe au besoin. Les paliers sont lubrifiés et refroidis par pulvérisation sous forme de bruine d’huile. Un ensemble de capteurs permet de surveiller l’état et la température des paliers et d’assurer un éclatement optimal.