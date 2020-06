Guidage intelligent du dÃ©sherbage

Mashio Gaspardo offre désormais le désherbage intelligent sur sa gamme de bineuses. Le système s’équipe de la caméra Culticam MK4HD de Claas, qui comprend une caméra à double objectif haute résolution permettant de distinguer des adventices et la reconnaissance de la culture dès les premiers stades. Les informations recueillies sont traitées par le nouveau système Culticam MK4HD. Il permet le mouvement automatique de l’outil de travail grâce à un vérin hydraulique. Deux gammes sont proposées avec des résolutions d’image différentes et des caractéristiques intégrées ou non. Il s’agit du contrôle de vanne de commandes proportionnel ou de double décalage automatique. Un kit d’éclairage à leds offert en option permet de continuer à travailler même dans des conditions nocturnes. Maschio Gaspardo offre désormais la possibilité d’améliorer le travail de l’interrang avec un système de guidage précis à 2,5 cm en continu pour biner à grande vitesse. En cabine, l’écran tactile Communicator III contrôle la gestion des paramètres de travail. L’utilisateur peut faire varier la sensibilité de couleur et paramétrer sa bineuse avec le nouveau terminal Communicator 3. Le système Guidage Intelligent de Maschio Gaspardo est proposé sur les bineuses de la gamme HS, sans fertiliseur et avec un maximum de huit rangs pour les cultures à interrangs larges (75 cm), comme le maïs et le tournesol. Pour les cultures à interrangs étroits (45-50 cm), comme le soya, il est possible de combiner le système sur une bineuse se déclinant jusqu’à 12 rangs.