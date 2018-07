John Deere : nouvelle faucheuse automotrice

John Deere dévoile sa nouvelle faucheuse automotrice. L’entreprise complète son offre grâce à ses relations avec le Canadien MacDon, grand spécialiste en la matière qui fournissait déjà certaines barres de coupes flexibles à tapis. Deux gammes de Windrower se distinguent dans l’offre de John Deere. La première gamme comporte les W200, dont le W235 de 235 ch et le W260 de 260 ch. Ceux-ci reprennent l’univers de la marque avec une cabine et une ergonomie similaire aux moissonneuses-batteuses séries W, T et S. Un moteur Deere PVS et PSS de 6,8 litres Tier 4 Final anime ces derniers. Ils peuvent être associés à une faucheuse frontale à disques équipée de conditionneurs à rouleaux ou une barre de coupe à tapis de 7,6 m à 12 m. Celle-ci permet d’andainer les récoltes, comme le canola. La deuxième gamme plus économique est configurable avec une faucheuse à sections ou une barre de coupe à tapis. Il s’agit de la série W100 (W155 de 155 ch et la nouvelle W170 de 170 ch). Les W100 s’animent grâce à un 4,5 litres John Deere et il s’associe à une transmission hydrostatique.