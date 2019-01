Le champion des camions

C’est dans le froid et la boue que cinq juges ont testé cinq camionnettes au début octobre en Ontario. Leur but, évaluer cinq nouveaux modèles introduit dans le marché, selon une liste exhaustive prenant en compte tous les aspects relatifs à la construction, la technologie, la manutention et le confort de chaque camion. Le test consistait à faire un circuit en boucle de différentes manières: vide, avec 1 000 livres de charge utile dans les lits et avec une remorque à plateau complet, avec des poids en béton pour un poids total de 7 000 livres.

2019 TOYOTA TUNDRA

Chassis: CrewMax

Trim: SR5 TRD PRO 4×4

moteur : 5.7L i-Force V8

Transmission: automatique six vitesse

2018 FORD F150

Chassis: SuperCrew

Trim: Lariat FX4 4×4

Moteur: 3.0L Power Stroke V6 diésel

Transmission: automatique 10 vitesses électronique

2019 RAM 1500

Chassis: Crew Cab Trim: Limited 4×4

Moteur: 5.7L Hemi V8 w/FuelSaver MDS

Transmission: automatique à huit vitesses

2019 GMC SIERRA 1500

Chassis: Crewcab

Trim: Denali Ultimate PKG 4×4

Moteur: 6.2L EcoTec3 V8 essence avec/Dynamic Fuel Management

Transmission: automatique 10 vitesses électronique

2019 CHEVROLET SILVERADO 1500

Body: Crewcab

Trim: LTZ 4×4

Engine: 6.2L EcoTec3 V8 essence avec/Dynamic Fuel Management

Transmission: automatique 10 vitesses électronique

2018 NISSAN TITAN 1500

Chassis: Crew

Trim: PRO-4X 4×4

Moteur: 5.6L V8 essence

Transmission: automatisation à sept vitesses

Le grand gagnant s’est avéré être le GMC Sierra 1500. Les juges ont apprécié le style du GMC qui le distingue du Chevy Silverado. Les phares plus grands en forme de C, un capot plus robuste et de grandeurs de roues en option ont aussi plu, tout comme le nouveau hayon convertible, MultiPro qui comporte six fonctions et positions uniques. Ils ont aussi noté l’espace supplémentaire à l’intérieur. Par exemple, la cabine 2019 offre près de trois pouces d’espace pour les jambes aux sièges arrière supplémentaires par rapport au modèle actuel. Le modèle Sierra testé par Truck King cette année était équipée du V8 de 6,2 litres avec transmission à 10 vitesses et une fonction de gestion dynamique du carburant. Cette technologie, une première dans l’industrie, permet au moteur de fonctionner selon 17 niveaux de puissances différents (en utilisant de deux à huit cylindres), selon la demande. Les juges ont accordé une grande importance à cette combinaison de groupes motopropulseurs, qui s’est aussi avérée être la plus économe en carburant de l’étude sur l’économie de carburant réalisée sur le terrain.

Source: Grainews