Massey Ferguson annonce l’introduction de la transmission Dyna-4 sur sa gamme de tracteurs de série 5710 et 5711. Motorisés d’un bloc trois ou quatre cylindres Agco Power de 3,3 et de 4,4 litres, ils développent respectivement de 85 ch à 110 ch. La Dyna-4 se compose de quatre gammes Dynashift sans embrayage pour un total de 16 rapports. Utiliser la commande Confort Control lors de l’utilisation du chargeur permet de sélectionner une inversion lente ou rapide. En option, une fonction permet d’activer l’arrêt automatique afin de mettre la transmission au neutre lorsqu’une pression est détectée sur la pédale de frein. Celle-ci permet d’immobiliser le tracteur et en la relâchant, il repart. En option, il est possible d’utiliser l’AutoDrive qui permet de passer l’ensemble des rapports automatiquement en fonction de la charge et du régime moteur.