Moissonneuse-Batteuse John Deere X9

C’était la grande révélation de la dernière édition d’Agritechnica, le salon de machinisme agricole d’Hannovre, en Allemagne : la plus puissante moissonneuse-batteuse de John Deere, soit la série X9. Les premiers exemplaires de série ont été livrés en Amérique du Nord durant l’été. Côté motorisation, on retrouve le nouveau six cylindres PWS de 13,6 litres tier 5, offrant 656 ch sur la X9 1100. Les numéros 1000 et 1100 signifient plus de 1000 quintaux de blé récoltés par heure avec moins de 1% de grains cassés (selon John Deere), soit l’une des plus grandes capacités de battage du marché. La X9 offre un convoyeur élargi, un double rotor précédé par un rouleau d’alimentation en chevrons. Les deux rotors précédés d’ailettes ont une longueur de 3,51 m pour 60 cm de diamètre. La consommation de carburant annoncée serait de 20% inférieure à une S700. Un tambour de décharge permet de séparer les derniers grains en bout de rotor. Des caméras spécifiques (Combine Advisor) assistent le système ICA2 qui gère de façon autonome la machine en fonction des objectifs du conducteur. Ce système tient également compte des informations fournies par le capteur de pertes et de la charge moteur. Le système d’éparpillement permet d’épandre jusqu’à 15 m grâce au broyeur équipé de 124 couteaux. La trémie atteint 16 200 litres. La vis de vidange atteint 186 l/s. La X9 dispose de passe DynaFlo XL de près de 7 m2 avec un flux d’air insufflé par quatre ventilateurs puissants qui s’adaptent aux dénivellations du terrain grâce au système Active Terrain Adjustment.