Nouveau kit de tubes AGCO

La division Challenger d’AGCO propose désormais un kit de tubes de descente pour le système d’application RoGator AirMax Precision R1 / R2 afin de garantir notamment une précision entre les rangées lors de l’application d’engrais granulaire sec pendant la saison.

Ce kit permet aussi un ensemencement précis des cultures de couverture dans les cultures en rangs. Cela permet aux opérateurs de suivre la gestion des nutriments: le bon taux, la bonne source, le bon endroit et le bon moment. Les tubes dirigent les granules d’engrais sous le couvert végétal afin que les nutriments ne soient pas pris dans les verticilles des cultures et puissent atteindre le sol. L’air distribue l’engrais aux tubes de descente, tout en distribuant légèrement les granulés au contact du sol pour une distribution optimale et une absorption plus uniforme par les cultures.

PUBLICITÉ

Le système AirMax Precision a toujours été bien adapté pour l’ensemencement par diffusion de l’avoine, des graminées et de diverses cultures de couverture. Maintenant, avec l’ajout de tubes de descente, combinés avec les bacs jumelés à dosage indépendant AirMax R2, les opérateurs peuvent ensemencer des cultures de couverture entre les rangées de cultures et recouvrir l’urée de fin de saison en même temps. Les tubes de descente remplacent les buses standards et se fixent rapidement à la flèche AirMax avec deux pinces. Les sections supérieure et médiane de ces tubes de 3 po de diamètre sont en acier inoxydable 304 lisse et durable pour assurer le placement entre les rangées. Un tube flexible relie les deux sections en acier pour permettre aux tubes de toujours pointer vers le sol, tandis qu’une section de tuyau supplémentaire en bas est douce pour les plantes. Le kit comprend des tubes pour les 28 sorties, qui sont espacés de 30 po décentrés sur la flèche de 70 pi. Les interrupteurs d’inclinaison hydrauliques sur la manette augmentent et abaissent les extrémités de la flèche selon les besoins pour ajuster la position du tube de descente lorsque la hauteur du terrain change.