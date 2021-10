Une nouvelle formation de mécaniciens agricoles en français

Après plusieurs années de collaboration, la relation entre le Centre de formation professionnelle Mont-Joli-Mitis (CFPMJM) et le fabricant de machinerie agricole AGCO prend un tournant. Depuis cet automne, le centre offre une formation de perfectionnement aux mécaniciens oeuvrant dans les concessionnaires AGCO. La formation sera offerte aux mécaniciens du Québec et du Nouveau-Brunswick. Les installations de Mont-Joli deviennent les seules du genre à offrir une formation en français sur le continent nord-américain.

Le Centre de formation a monté un programme s’étalant sur quatre jours. Déjà 11 mécaniciens ont reçu la formation. Au terme de l’année scolaire, près de 120 personnes pourraient avoir eu accès à un perfectionnement au département de Mécanique Agricole.

AGCO compte 25 concessionnaires au Québec, une part de marché représentant environ 25% des ventes de machines agricoles de la province, selon Philippe Bérard, directeur après-vente AGCO Canada.

Les avantages cités sont non négligeables, selon M. Bérard, dont l’économie des coûts de déplacement pour le perfectionnement des employés. Seul le centre d’AGCO au Kansas offrait une formation et uniquement en anglais. Le partenariat avec le Centre de formation permettra d’éviter de longues absences tout en donnant une formation en français adaptée aux réalités du climat. Tous les produits de la gamme AGCO se verront offrir un perfectionnement, en passant par Massey Ferguson ou Fendt, y compris les tracteurs et la machinerie telle que les faucheuses à foin. En temps de pénurie de main-d’oeuvre, cette collaboration permettra également de compter sur des employés qualifiés.